Bari | Carrera sarà il nuovo tecnico | scelta di Aurelio De Laurentiis | assenti Giuntoli e Romairone Il retroscena

(Di martedì 9 febbraio 2021) Massimoilallenatore del.Nella giornata di oggi è attesa l'ufficializzazione dell'esonero di Gaetano Auteri dopo la sconfitta maturata nella giornata di domenica contro la Viterbese. Un solo punto nelle ultime tre partite e il rischio di vedersi sfuggire anche il secondo posto, con l’Avellino ad un passo. Sono questi alcuni dei motivi che hanno portato la dirigenza biancorossa ad optare per il cambio in panchina.Nella giornata di oggi, dunque, cila firma a Roma.si libererà dall’Aek di Atene, che ha guidato fino allo scorso dicembre. Poi - secondo quanto riportato dall'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' - si legherà alfino al 30 giugno 2022. E a prescindere dall'esito di questa stagione, allenerà il ...

Oggi, scrive il Corsport, l'incontro tra- che aha anche giocato, come peraltro a Napoli - e Luigi De Laurentiis. Per lui "un contratto di sei mesi più dodici". È la prima panchina ...Sarò Massimol'allenatore del. La sconfitta interna delcon la Viterbese ha certificato la crisi tecnica della squadra e il club ha deciso l'esonero dell'attuale allenatore Gaetano Auteri, che ha ...Non accade a Napoli, ma a Bari. De Laurentiis chiama Carrera per la panchina della squadra pugliese. Il tecnico ha superato la concorrenza di Rastelli, ...E' oramai giunta ai titoli di coda l'esperienza sulla panchina del Bari per Gaetano Auteri. Fatale al trainer siciliano il ko casalingo contro la Viterbese e un divario cospicuo ...