Australian Open 2021 | Barty passeggia | avanza Svitolina Eliminata Kr Pliskova

(Di martedì 9 febbraio 2021) Non sbagliano le big all’interno del primo turno degli. Turno che, a livello di italiane, ha vistore Giorgi e Errani, mentre sono state eliminate Paolini, Trevisan e Cocciaretto. Dovevare al secondo turno anche la numero uno al mondo, Ashleigh, e l’ha fatto nel più schiacciante dei modi: sbarazzandosi di Danka Kovinic con un doppio 6-0 in appena 45 minuti. Vittoria anche per la numero cinque al mondo, Elina: l’ucraina contro la ceca Bouzkova fa agevolmente suo il primo set (6-3) prima di conquistare il successo nel secondo al tie break. Esce sconfitta da una battaglia equilibratissima, invece, Kristynadopo il ko contro Heather Watson. Un match vibrante, giocato ...

17 del mondo un'ora e 54 minuti di gioco: adesso al secondo turno avrà di fronte l'altro italiano Salvatore Caruso , che ha centrato la prima vittoria aglibattendo lo svedese ...Nel prossimo turno derby italiano tra Fabio e Salvatore: una sfida che non ha . - -Sara Errani contro Venus Williams: una storia che affonda le radici in un passato lontano ritorna in scena nel secondo turno degli Australian Open 2021, a dieci anni di distanza dal loro confronto di ...Non sbagliano le big all’interno del primo turno degli Australian Open 2021. Turno che, a livello di italiane, ha visto avanzare Giorgi e Errani, mentre sono state eliminate Paolini, Trevisan e Coccia ...