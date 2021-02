A Salerno e Potenza McDonald’s dona 400 pasti a settimana

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 9 febbraio 2021)(ITALPRESS) –e Fondazione per l’Infanzia Ronald Mcld in campo per la solidarietà, in sinergia con Banco Alimentare Onlus, al fianco delle comunità locali, per fronteggiare il preoccupante aumento delle nuove povertà.E’ stata presentata l’iniziativa “Sempre aperti are”, che prevede la distribuzione di circa 400caldi a, di cui 200 per la provincia die 200 per la provincia di, fino a fine marzo, a favore delle associazioni di volontariato per sostenere le fasce sociali più deboli in un momento di grave emergenza sociale acuita dalla pandemia.“E’ stato messo a punto un progetto di ampio respiro, a sostegno delle fasce più fragili – esordisce Luigi Snichelotto, partner ...