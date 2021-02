Variante inglese, al via indagine rapida Iss - Regioni: raccolta dati in due giorni consecutivi (Di lunedì 8 febbraio 2021) La Variante inglese del Covid preoccupa e le Regioni decidono di approfondire. Al via un'indagine rapida per la valutazione della prevalenza della Variante VOC 202012/01 (cosiddetta ) in Italia e ... Leggi su leggo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ladel Covid preoccupa e ledecidono di approfondire. Al via un'per la valutazione della prevalenza dellaVOC 202012/01 (cosiddetta ) in Italia e ...

RaiNews : #COVID?19, Da oggi 17 #regioni gialle. 'Lockdown' in Alto Adige. Perugia in rosso. Micro-aree rosse in Umbria, Tosc… - RobertoBurioni : La 'variante inglese', molto più contagiosa, richiede precauzioni ancora più rigorose. - lorepregliasco : Ottima notizia: il vaccino AstraZeneca efficace anche sulla 'variante inglese' - parmapress_24 : Covid - Al via uno studio per capire quanto 'gira' la variante inglese - - Valedance11 : RT @Unomattina: #vaccini: 'ad oggi quelli disponibili sono praticamente equivalenti e per la variante inglese abbiamo già dei dati che dico… -