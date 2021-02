Uomini e Donne, Maria De Filippi fa piangere Gemma Galgani, poi perde le staffe (Di lunedì 8 febbraio 2021) Gemma Galgani vuole spiegazioni da Maurizio Guerci La protagonista assoluta del Trono over di Uomini e Donne non riesce proprio a darsi che Maurizio Guerci abbia interrotto bruscamente la loro conoscenza. Gemma Galgani è certa che il cavaliere stia dicendo delle menzogne e le abbia nascosto la verità. La 71enne torinese infatti, sostiene che colui che ha frequentato, abbia un flirt fuori da programma di Canale 5 e che sia arrivato nel dating show di Maria De Filippi a fare la sua conoscenza per ottenere visibilità. Nelle ultime puntate del parterre senior, la piemontese ha ancora una volta parlato dei suoi dubbi circa la veridicità delle ragioni fornitele dall’uomo. Dicendo non solo che lui, abbia un’amante, ma che delle interferenze esterne lo abbiano ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 8 febbraio 2021)vuole spiegazioni da Maurizio Guerci La protagonista assoluta del Trono over dinon riesce proprio a darsi che Maurizio Guerci abbia interrotto bruscamente la loro conoscenza.è certa che il cavaliere stia dicendo delle menzogne e le abbia nascosto la verità. La 71enne torinese infatti, sostiene che colui che ha frequentato, abbia un flirt fuori da programma di Canale 5 e che sia arrivato nel dating show diDea fare la sua conoscenza per ottenere visibilità. Nelle ultime puntate del parterre senior, la piemontese ha ancora una volta parlato dei suoi dubbi circa la veridicità delle ragioni fornitele dall’uomo. Dicendo non solo che lui, abbia un’amante, ma che delle interferenze esterne lo abbiano ...

