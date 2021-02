Tom Brady ringrazia Dybala | il siparietto è social

(Di lunedì 8 febbraio 2021) La 55° edizione del Super Bowl è stata vinta dai Tampa Bay Buccaneers . Per il loro quarterback, Tom, è la settima vittoria in dieci Super Bowl disputati in carriera: l'ha ottenuta a 43 anni ...

Eurosport_IT : LEGGENDA ?? Tom Brady conquista il 7° anello della sua carriera ???? ?? - RaiNews : I Tampa Bay Buccaneers trionfano sul Kansas City Chiefs. Tom Brady è già nella storia del football americano. Dal b… - Eurosport_IT : I Tampa Bay #Buccaneers vincono il #SuperBowl #SBLIV ???? Battuti 31-9 i Kansas City #Chiefs: MVP il leggendario Tom… - GennaroSenatore : @pbiagiola finisce che vince Tom Brady. Squadra irrilevante. Ma senza il BBQ non vale la pena. Miglior superbowl ma… - GazzettinoL : Il Super Bowl va ai Buccaneers di Tom Brady I Tampa Buccaneers hanno vinto la 55ma edizione del Super Bowl contro i… -

La 55° edizione del Super Bowl è stata vinta dai Tampa Bay Buccaneers . Per il loro quarterback,, è la settima vittoria in dieci Super Bowl disputati in carriera: l'ha ottenuta a 43 anni compiuti e alla sua prima stagione con i Buccaneers, squadra che lui stesso ha portato ai playoff ...Il Super Bowl LV giocato a Tampa e vinto dai Tampa Bay Buccaneers è l apoteosi di, per molti il GOAT, il 'Greatest of All Time', il più grande nella storia dello sport. A 43 anni, alla 21esima stagione, alla prima in una franchigia diversa dopo 20 coi New England ...I Tampa Bay Buccaneers di Tom Brady trionfano contro i Kansas City Chiefs di Mahomes. Ecco le reazioni dei tifosi.Il quarterback, vincitore del suo settimo anello Nfl, racconta i dettagli della festa negli spogliatoi dei Buccaneers ...