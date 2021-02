Super Bowl 2021: Chiefs battuti, Buccaneers campioni. Tom Brady entra nella storia (Di lunedì 8 febbraio 2021) I Tampa Buccaneers, davanti al pubblico di casa, hanno dominato e vinto la 55ma edizione del Super Bowl battendo 31 a 9 i Kansas City Chiefs. Per la squadra il secondo titolo della sua st ... sul sito. Leggi su lastampa (Di lunedì 8 febbraio 2021) I Tampa, davanti al pubblico di casa, hanno dominato e vinto la 55ma edizione delbattendo 31 a 9 i Kansas City. Per la squadra il secondo titolo della sua st ... sul sito.

Eurosport_IT : LEGGENDA ?? Tom Brady conquista il 7° anello della sua carriera ???? ?? - ilpost : Per chi è meno interessato allo sport e più a quello che gira attorno al #SuperBowl, qui ci sono tutti gli spot tra… - RaiNews : I Tampa Bay Buccaneers trionfano sul Kansas City Chiefs. Tom Brady è già nella storia del football americano. Dal b… - EmanueleCuomo23 : #SuperBowl LV: 96,4 milioni di telespettatori per la vittoria dei #Tampa Bay #Buccaneers contro i #KansasCity… - ECONOMIAeSPORT : #SuperBowl LV: 96,4 milioni di telespettatori per la vittoria dei #Tampa Bay #Buccaneers contro i #KansasCity Chiefs -