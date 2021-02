Servizio antidroga dei Carabinieri: due giovani denunciati per spaccio (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Prosegue l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino. In tale contesto, un’altra attività è stata condotta dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino che hanno denunciato due giovani, ritenuti responsabili di spaccio di droga. Nella serata di sabato, i militari, nell’ambito di un mirato Servizio svolto nel capoluogo irpino, hanno proceduto al controllo di due stranieri (entrambi sulla trentina e originari del Gambia), sorpresi in atteggiamenti sospetti nei pressi della centralissima Piazza Kennedy. Proprio quell’anomalo atteggiamento ha indotto i militari ad ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Prosegue l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso edi sostanze stupefacenti disposta dal Comando Provincialedi Avellino. In tale contesto, un’altra attività è stata condotta daidella Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino che hanno denunciato due, ritenuti responsabili didi droga. Nella serata di sabato, i militari, nell’ambito di un miratosvolto nel capoluogo irpino, hanno proceduto al controllo di due stranieri (entrambi sulla trentina e originari del Gambia), sorpresi in atteggiamenti sospetti nei pressi della centralissima Piazza Kennedy. Proprio quell’anomalo atteggiamento ha indotto i militari ad ...

