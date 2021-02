Sanremo 2021 | spuntano i nomi di Adriano Celentano e Roberto Benigni

(Di lunedì 8 febbraio 2021). È più di una suggestione e sicuramente più della solita voce di corridoio: il Molleggiato e il comico toscano sono stati invitati da Amadeus a partecipare al Festival in qualità di superospiti. È lo stesso direttore artistico a confermarlo in una nota diffusa alle agenzie di stampa: “Li abbiamo contattati. Aspettiamo la loro risposta”. Qualche indiscrezione a dire il vero circolava già nel weekend, riportata dall’Adnkronos, che parlava di “corteggiamento” da parte del conduttore nei confronti di. I motivi che potrebbero spingerlo a cedere alle lusinghe ci sono tutti, specie se si guarda all’almanacco: perquesto è il sessantennale del suo debutto sanremese con 24mila baci, il 55esimo ...

rtl1025 : ?? Nessuna esclusione per @Fedez - @francescacheeks dal Festival di #Sanremo2021. ''L'l'Organizzazione del Festival… - Adnkronos : #Sanremo2021, Amadeus: 'Contatti con Celentano e Benigni' - trash_italiano : #Sanremo2021, la Rai ha deciso: Fedez e Francesca Michielin non sono squalificati - StraNotizie : Adriano Celentano con Roberto Benigni a Sanremo 2021? - Viktorizzo3 : RT @Radio1Rai: #Sanremo 2021 #Amadeus ha fatto sapere di aver invitato all’#Ariston Roberto #Benigni e Adriano #Celentano. Di entrambi si a… -

Milano, 8 febbraio 2021 - Oltre un milione e mezzo di copie vendute, quasi tredici milioni di ascolti su Spotify e più di 35 milioni di visualizzazioni su Youtube. Oltre alla patente di brano di culto ...
ROMA «Quando attaccai il ritornello di Maledetta primavera, avvertii il brivido, l'emozione del pubblico: in quel momento capii che... Scopri di più ...