Roma, solo allenamento individuale per Smalling e Pedro (Di lunedì 8 febbraio 2021) Chris Smalling e Pedro oggi hanno svolto ancora sedute individuali alla ripresa dei lavori in vista di Roma-Udinese. I dettagli La Roma si è ritrovata oggi a Trigoria per cominciare la preparazione in vista della gara con l'Udinese in programma domenica 14 febbraio alle 12.30. Come riferito da Il Romanista, non arrivano notizie incoraggiati da Chris Smalling e Pedro che oggi hanno svolto ancora sedute individuali. Presente invece Stephan El Shaarawy, destinato alla prima convocazione

