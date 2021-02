Rapporto Audimob - Sempre più cittadini scelgono l' auto

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 8 febbraio 2021) L'come scudo contro il coronavirus in un'Italia che centellina gli spostamenti e guarda con interesse alla nuova mobilità, specialmente ai monopattini elettrici, auspicandosi sia resa più sicura: è il quadro che emerge dalsulla Mobilità degli Italiani, uno studio realizzato da Isofort (l'Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti) in collaborazione con il Cnel e il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In macchina per proteggersi dal contagio. L'ennesima fotografia dell'Italia in movimento al tempo del Covid-19 mette ancora una volta le quattro ruote al centro della scena, con una domanda in crescita nel trasporto privato sulla scia di un trend già avviato nel 2019 (+3,5% al 62,5%) e rinforzato, oggi, dal timore dei contagi. Nello scenario pandemico, e in particolare durante il lockdown ...