PS5: la console arriverà anche in Cina nel corso del 2021! (Di lunedì 8 febbraio 2021) PS5, la nuova (e introvabile) console di casa Sony arriverà anche in Cina, scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata La community PS5 si allargherà ulteriormente, è stato confermato, infatti, che la nuovissima console di casa Sony, che ha debuttato il 12 Novembre in Giappone, Stati Uniti e resto del mondo, e il 19 Novembre in Europa, è pronta ad approdare anche in Cina, arricchendo così anche il mercato videoludico cinese. I dettagli, però, a rendere questa pubblicazione un po' diversa dalle altre, non mancheranno, scopriamoli insieme. Quello di PS5 in Cina non sarà un lancio come un altro Quello di PS5 in Cina non sarà un lancio come un altro, assolutamente. Questa pubblicazione porta con ...

