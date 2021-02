Pinna Pd | ' In Sardegna il Cts è scomparso | non si sa chi guida l' emergenza'

marce_giorgio : RT @Archeologi: ANA #Sardegna, 5 febbraio, ore 17-19: Laboratorio di didattica integrativa 2020-2021 @univca Università di Cagliari: con Fa… - TerraDiPalma : RT @Archeologi: ANA #Sardegna, 5 febbraio, ore 17-19: Laboratorio di didattica integrativa 2020-2021 @univca Università di Cagliari: con Fa… - Ghiseldapennisi : RT @Archeologi: ANA #Sardegna, 5 febbraio, ore 17-19: Laboratorio di didattica integrativa 2020-2021 @univca Università di Cagliari: con Fa… - Archeologi : ANA #Sardegna, 5 febbraio, ore 17-19: Laboratorio di didattica integrativa 2020-2021 @univca Università di Cagliari… -

Ultime Notizie dalla rete : Pinna Sardegna

Globalist.it

...che ha investito la, ancora non sappiamo chi stia consigliando e guidando il presidente e la sua giunta sulle strategie per affrontare l'emergenza coronavirus" ha detto Rossella, che ...Modalità inusuali, con strumenti e tempistiche poco efficaci ed efficienti" Di: Redazione...test? Se lo domanda il Pd che in un'interrogazione presentata dalla consigliera Rossella, ...Rossella Pinna: "Abbiamo visto campagne di screening annunciate ed effettuate con modalità inusuali con strumenti e tempistiche poco efficaci ed efficienti" ...I consiglieri regionali del PD “sulla necessità di ricostituire il Comitato Tecnico Scientifico” I consiglieri regionali del PD Rossella Pinna, Gianfranco Ganau, Piero Comandini, Salvatore Corrias, Ro ...