Parma, dati record negativi e una squadra che sembra non crederci più (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il Parma continua a deludere. Otto sconfitte nelle ultime 10, 105 giorni senza segnare un gol in casa e 5 ko consecutivi al Tardini «Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso». Oggi iniziamo così, con una citazione di Che Guevara che può sintetizzare al meglio il momento complicato del Parma. C’è sconfitta e sconfitta. Quella con il Bologna potrebbe essere una di quelle sconfitte che lascia il segno. Il Parma non c’è, il Parma si è smarrito. Nemmeno il ritorno di Roberto D’Aversa è riuscito a risollevare un club che ha investito tanto sul mercato ma forse ha scelto di puntare sui giovani stranieri nell’anno più sbagliato della storia. Onore al presidente Krause che ha voluto immediatamente far capire il progetto, puntando su giovani di proprietà, ma andando a ingaggiare calciatori giovani e provenienti da fuori ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ilcontinua a deludere. Otto sconfitte nelle ultime 10, 105 giorni senza segnare un gol in casa e 5 ko consecutivi al Tardini «Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso». Oggi iniziamo così, con una citazione di Che Guevara che può sintetizzare al meglio il momento complicato del. C’è sconfitta e sconfitta. Quella con il Bologna potrebbe essere una di quelle sconfitte che lascia il segno. Ilnon c’è, ilsi è smarrito. Nemmeno il ritorno di Roberto D’Aversa è riuscito a risollevare un club che ha investito tanto sul mercato ma forse ha scelto di puntare sui giovani stranieri nell’anno più sbagliato della storia. Onore al presidente Krause che ha voluto immediatamente far capire il progetto, puntando su giovani di proprietà, ma andando a ingaggiare calciatori giovani e provenienti da fuori ...

