Nuovo DPCM febbraio 2021: novità su palestre e spostamenti tra regioni (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dopo lo scorso week-end, il primo con la maggior parte delle regioni in Zona Gialla, resta alta l'allerta per il Covid-19, e sarà fondamentale vedere i risultati dell' andamento della curva epidemiologica: venerdì 12 febbraio ci sarà un Nuovo report dell'Istituto superiore di sanità e in base a questo verranno presi nuovi provvedimenti e decisi eventuali cambi di colore per le regioni. Entro il 15 febbraio (quando scadrà l'attuale divieto di mobilità) ci sarà tempo per scrivere il Nuovo DPCM (o un decreto legge) in cui si dovrà decidere sugli spostamenti tra regioni e su altri temi delicati come le palestre o gli impianti sciistici. Vediamo tutte le ultime notizie di oggi 8 febbraio sul ...

