Natuzza Evolo | Pino Nano | Domenico Tarcisio Cortese | the priest who changed Natuzza' s life

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Today, there is much consensus around the testimony given by this strong and brave man. Before dying, he wrote in his will: 'I am sorry if I made my superiors suffer; it was not my intention, but I ...

frasworld_1 : Buon Compleanno Eligreg, nostra Natuzza Evolo e fonte inesauribile di puro trash! Grazie per averci fatto conoscere… - restucciasalva : PINO NANO NATUZZA EVOLO SU RAI 2 - restucciasalva : Natuzza Evolo, a “Porta a Porta” storica intervista di Pino Nano - domasibarita : RT @arcangelobado: In esclusiva parla il postulatore della causa di beatificazione di Natuzza Evolo - domasibarita : In esclusiva parla il postulatore della causa di beatificazione di Natuzza Evolo -

Ultime Notizie dalla rete : Natuzza Evolo

Gazzetta del Sud - Edizione Catanzaro, Crotone, Vibo

was all of this. There is a priest - or rather a bishop - who has played a key role in's life. It is Monsignor Domenico Tarcisio Cortese, bishop of the Diocese of Mileto - ...was all of this. Monsignor Luigi Renzo, Bishop of the Diocese of Mileto - Nicotera - Tropea, the man who, during's funeral in Paravati had shouted, 'Make her a saint now!' ...Don Enzo Gabrieli: gli incontri con padre Pio, la visione dei defunti, l'amore per San Francesco di Paola. Il postulatore. Don Enzo Gabrieli, docente nel ...Lunedì prossimo riunione operativa alla Cittadella regionale. Si tratta di una potenziale occasione di crescita per tutto il territorio vibonese ...