Masso si stacca dalla montagna e colpisce auto: un morto. A Genova donna in monopattino travolta e uccisa da un tir

Mentre il veicolo transitava sotto un costone roccioso, ilsi è staccato e ha centrato in pieno la carrozzeria schiacciandone tetto e parabrezza. Il conducente è rimasto incastrato nell'...Vittima di una fatale coincidenza: unche siimprovvisamente dalla montagna e che cade sulla strada nel momento preciso in cui sta passando una delle non moltissime auto. E la centra in pieno, schiacciando inesorabilmente l'...Un grosso masso si è staccato dalla montagna e ha travolto un auto, uccidendo la persona che si trovava all'interno. È successo oggi, in tarda mattinata, in territorio comunale ...La tragedia è avvenuta oggi, in tarda mattinata, in territorio comunale di Civo (Provincia di Sondrio, I), a pochi chilometri dal confine con i Grigioni.