“Maresciallo inutile che vi faccio perdere tempo | non mi trovate” | latitante sbeffeggia i Carabinieri su Tik Tok Arrestato in Svizzera

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Mirko Rosa, alias “Mirko Oro”, 46 enne imprenditore ex proprietario di negozi compro oro, è statoina seguito di un’operazione deidel Comando Provinciale di Varese per rintracciarlo all’estero. Rosa si era reso irreperibile appena avuta contezza del mandato di cattura emesso a suo carico dalla Procura di Busto Arsizio per un cumulo di pena, con tanto di video pubblicato su Tik Tok nel qualei militari dicendo: “sprecate soldi, non mi prenderete mai”. Tracciandolo mentre tentava di dissimulare la sua posizione postando video che lo facessero sembrare altrove, oltraggiando le forze dell’ordine, ottenuto il mandato di arresto europeo, idel Reparto Operativo varesino, grazie alla collaborazione del Servizio per la ...

