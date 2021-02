Maldini: “Rinnovo Ibra? Ha detto che dipenderà dal suo corpo. Ma se continua così…” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, ha rilasciato un’intervista a Bein Sports. Ha parlato del Rinnovo di Ibrahimovic. “Zlatan? Siamo una delle squadre più giovani d’Europa, la squadra ha bisogno di un leader come lui. Abbiamo provato a ingaggiarlo nel 2018 ma era al LA Galaxy. Rinnovo? Ci ha detto che dipenderà dal suo corpo. Ma se continua così non vedo perché non possa essere ancora con noi l’anno prossimo”. Ibra non è l’unico calciatore in attesa di Rinnovo. “Abbiamo tre giocatori in scadenza, e abbiamo anche i contratti in scadenza nel 2022. Ma è una prassi normale, stiamo lavorando. Dico sempre che bisogna essere contenti in due per arrivare ad un accordo, i giocatori sono professionisti e pensano al ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il direttore tecnico del Milan, Paolo, ha rilasciato un’intervista a Bein Sports. Ha parlato deldihimovic. “Zlatan? Siamo una delle squadre più giovani d’Europa, la squadra ha bisogno di un leader come lui. Abbiamo provato a ingaggiarlo nel 2018 ma era al LA Galaxy.? Ci hachedal suo. Ma secosì non vedo perché non possa essere ancora con noi l’anno prossimo”.non è l’unico calciatore in attesa di. “Abbiamo tre giocatori in scadenza, e abbiamo anche i contratti in scadenza nel 2022. Ma è una prassi normale, stiamo lavorando. Dico sempre che bisogna essere contenti in due per arrivare ad un accordo, i giocatori sono professionisti e pensano al ...

