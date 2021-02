LIVE Australian Open, risultati 8 febbraio in DIRETTA: Camila Giorgi con facilità al secondo turno, bene Osaka (Di lunedì 8 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02.33: Vi forniamo i primi risultati che ci arrivano dai campi con le vittorie della giapponese (n.3 del mondo) Naomi Osaka che ha battuto con il punteggio di 6-1 6-2 la russa Pavlyuchenokova e dell’azzurra Camila Giorgi che in due parziali (6-3 6-3) ha prevalso nella sfida contro la kazaka Shvedova. L’azzurra affronterà nel secondo turno la vincente della sfida tra Rus e Swiatek (testa di serie n.15). Osaka invece se la vedrà nel secondo round contro una tra Hercog e Garcia. Successo anche della kazaka Diyas contro la slovena Zidansek per 6-2 7-5. 02.30: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di incontri degli ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA02.33: Vi forniamo i primiche ci arrivano dai campi con le vittorie della giapponese (n.3 del mondo) Naomiche ha battuto con il punteggio di 6-1 6-2 la russa Pavlyuchenokova e dell’azzurrache in due parziali (6-3 6-3) ha prevalso nella sfida contro la kazaka Shvedova. L’azzurra affronterà nella vincente della sfida tra Rus e Swiatek (testa di serie n.15).invece se la vedrà nelround contro una tra Hercog e Garcia. Successo anche della kazaka Diyas contro la slovena Zidansek per 6-2 7-5. 02.30: Buongiorno e bentrovati alladella prima giornata di incontri degli ...

zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Shvedova 6-3 4-3 Australian Open in DIRETTA: l’azzurra è avanti di un break - #Camila #Giorgi-S… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Shvedova 6-3 3-2 Australian Open in DIRETTA: l’azzurra è avanti di un break - #Camila #Giorgi-Sh… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Shvedova 6-3 2-1 Australian Open in DIRETTA: l’azzurra adopera il break in avvio di secondo set!… - Eurosport_IT : Benvenuti a Melbourne ?????? ?? Segui LIVE le sfide del day 1: - AnaDono_ : RT @Eurosport_IT: Naomi Osaka pronta a iniziare il suo Australian Open ???? Segui live la sfida contro Pavlyuchenkova: -