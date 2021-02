Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Inter

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Domani sera va in scena la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia tra, calcio d’inizio alle 20.45 all’Allianz Stadium. Un po’ di problemi per Pirlo, Arthur non sarà del match, Morata è in dubbio e si valuterà domani mattina. In caso di risposte negative dallo spagnolo è pronto Kulusevski per affiancare Ronaldo.Conte invece ha pochi dubbi, schiererà infatti la sua solita formazione, assente solo Vidal dei titolarissimi per squalifica, al suo posto Gagliardini. In avanti anche Sanchez non potrà essere del match, anch’egli squalificato.(4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo.(3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro ...