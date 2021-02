Laura Pausini | la dolce dedica alla figlia Paola fa commuovere i fan

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Nel giorno più bello per un bambino,condivide unadi amore materno. In decenni di carriera abbiamo conosciuto la capacità didi esprimere e dare vita con la musica e con i testi a sentimenti complessi. La capacità della cantante di descrivere l’amore e le sue L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

trash_italiano : #GFVIP, Laura Pausini annuncia azioni legali contro Alda D’Eusanio - trash_italiano : Dopo Dante Alighieri pedofilo, dopo la N Word, Alda D’Eusanio fa una dichiarazione choc su Laura Pausini: 'ha un ma… - IlContiAndrea : “Io sì/Seen” è candidato ai #GoldenGlobes. Il brano è nato dalla collaborazione di Laura Pausini con Diane Warren e… - B_Benji59 : RT @B_Benji59: On en parle de la nouvelle chanson de @LauraPausini ? ?? 'Moi sì (Io sì)' de Laura Pausini sur Deezer - RaffaMonticelli : RT @amatipercomesei: L'8 febbraio 2006 Laura Pausini vinceva il Grammy Award. Prima cantante donna italiana a vincerlo??? -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Pausini

Dopo le pesanti esternazioni nei confronti die il compagno Paolo Carta, la giornalista abruzzese è stata espulsa dalla Casa con effetto immediato. Attraverso un comunicato stampa ...La vicenda ormai è più che nota, Alda D'Eusanio concorrente nella casa del grande fratello vip ha detto cheè picchiata dal compagno da cui ha avuto una bambina. Per queste sue gravissime affermazioni, la produzione della casa del grande fratello vip ha deciso per la sua immediata espulsione e ...Con una foto pubblicata sui social, Laura Pausini mette a tacere tutte le polemiche scatenate dalle dichiarazioni di Alda D'Eusanio.Nel giorno più bello per un bambino, Laura Pausini condivide una dolce dedica di amore materno alla figlia Paola.