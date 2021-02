La pandemia non ferma la solidarietà: torna la giornata di raccolta del farmaco (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAnche quest’anno, la GRF – giornata di raccolta del farmaco, si farà. Durerà una settimana, da martedì 9 a lunedì 15 febbraio. Nelle oltre 5.000 farmacie che aderiscono in tutta Italia (riconoscibili perché espongono la locandina dell’iniziativa e il cui elenco è consultabile su www.bancofaramceutico.org), sarà chiesto ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi. I farmaci raccolti (541.175 nel 2020, pari a 4.072.346 euro) saranno consegnati a oltre 1.800 realtà assistenziali che si prendono cura delle persone indigenti, offrendo loro, gratuitamente, cure e medicinali. Si invitano i cittadini ad andare appositamente in farmacia per donare un farmaco. A Benevento e provincia, la raccolta si svolgerà dal 9 al 15 febbraio prossimi in dodici ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAnche quest’anno, la GRF –didel, si farà. Durerà una settimana, da martedì 9 a lunedì 15 febbraio. Nelle oltre 5.000 farmacie che aderiscono in tutta Italia (riconoscibili perché espongono la locandina dell’iniziativa e il cui elenco è consultabile su www.bancofaramceutico.org), sarà chiesto ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi. I farmaci raccolti (541.175 nel 2020, pari a 4.072.346 euro) saranno consegnati a oltre 1.800 realtà assistenziali che si prendono cura delle persone indigenti, offrendo loro, gratuitamente, cure e medicinali. Si invitano i cittadini ad andare appositamente in farmacia per donare un. A Benevento e provincia, lasi svolgerà dal 9 al 15 febbraio prossimi in dodici ...

Open_gol : 40 mq per ospitare 20 persone un bagno per 18 operatori sanitari Non esattamente il massimo in tempi di pandemia - Maumol : Draghi punta alla coesione sociale contro la pandemia, aiuti a imprese e giovani ma non sussidi, e soprattutto l'Eu… - fabiochiusi : A Otto e Mezzo, Salvini non riesce a dire che si vaccinerà, pur se la domanda gli viene posta più volte. Dice che… - g_alo87 : @vivranda Nuovo capitolo del 'come può il giornalismo italiano cadere più in basso nel tentativo di leccare il culo… - Gisine4 : A me di questi americani che vanno allo stadio di non so cosa non mi frega eh, e non mi preoccupa lo stato che glie… -