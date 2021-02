La cameretta di Leo, la scelta di Chiara Ferragni non piace a tutti (Foto) (Di lunedì 8 febbraio 2021) Una cameretta nuova per Leo, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez ha la sua prima cameretta completa e ovviamente l’influencer ha postato su Instagram Foto e video. Non è vero che piace a tutti, alcune scelte per arredare la camera di Leo fanno inorridire alcune mamme, altre invece adorano ogni angolo. Non dimenticate che Chiara Ferragni è una influencer, che cameretta sarebbe se fosse uguale a quella di tutti gli altri bambini. Al di là dell’originalità e del prezzo però c’è chi nota la praticità. Qualcuno commenta che sono più belle le camerette per bambini che vende Ikea, nulla da dire sui prodotti del colosso svedese ma non esageriamo. Fedez e la Ferragni sono felici quanto il loro ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 8 febbraio 2021) Unanuova per Leo, il figlio die Fedez ha la sua primacompleta e ovviamente l’influencer ha postato su Instagrame video. Non è vero che, alcune scelte per arredare la camera di Leo fanno inorridire alcune mamme, altre invece adorano ogni angolo. Non dimenticate cheè una influencer, chesarebbe se fosse uguale a quella digli altri bambini. Al di là dell’originalità e del prezzo però c’è chi nota la praticità. Qualcuno commenta che sono più belle le camerette per bambini che vende Ikea, nulla da dire sui prodotti del colosso svedese ma non esageriamo. Fedez e lasono felici quanto il loro ...

MrsEmicrania___ : Non importa quanti anni tu abbia ma anche tu vorresti la cameretta come quella di Leo #ferragnez @ChiaraFerragni @Fedez - Dystar924 : '...Ho cercato un motivo diverso per dormire in cameretta con Leo, ma già il portone era basso, ed il biancone anda… - Lacie1530 : @antropovera Poi dicono che è irrealistico finire insieme così velocemente :/ Cooosa? Ma vivete nella realtà o solo… -

Ultime Notizie dalla rete : cameretta Leo Cento anni fa il Pci, la vita di Gramsci nella Torino dell'epoca

Antonio dapprima trovò una cameretta in corso Firenze 57, indi si trasferì in via San Massimo 33 e ... era ormai torinese con molte relazioni personali e una cerchia di amici più vicini ( Leo Galetto, ...

Chiara Ferragni confessa ai fan: 'Abbiamo scelto il nome della bambina'

Un passo che non verrà fatto a breve, per il momento hanno riarredato la cameretta del principino : ' Potremmo trasferirci tra un paio d'anni. Per adesso Leo ha la sua camera e la bambina dormirà ...

Chiara Ferragni svela: "Ecco la cameretta di Leo" Yahoo Finanza La cameretta di Leo, la scelta di Chiara Ferragni non piace a tutti (Foto)

Una cameretta nuova per Leo, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez ha la sua prima cameretta completa e ovviamente l’influencer ha postato su Instagram foto e video. Non è vero che piace a tutti, alcun ...

Cosa c’è nella stanza di Leone, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez

La nuova stanza di Leone, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez, è stata completata ed è un vero. "La nuova stanza di Leo è finalmente pronta: è stata tutta creata dai miei amici di @131design e Leo lo ...

Antonio dapprima trovò unain corso Firenze 57, indi si trasferì in via San Massimo 33 e ... era ormai torinese con molte relazioni personali e una cerchia di amici più vicini (Galetto, ...Un passo che non verrà fatto a breve, per il momento hanno riarredato ladel principino : ' Potremmo trasferirci tra un paio d'anni. Per adessoha la sua camera e la bambina dormirà ...Una cameretta nuova per Leo, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez ha la sua prima cameretta completa e ovviamente l’influencer ha postato su Instagram foto e video. Non è vero che piace a tutti, alcun ...La nuova stanza di Leone, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez, è stata completata ed è un vero. "La nuova stanza di Leo è finalmente pronta: è stata tutta creata dai miei amici di @131design e Leo lo ...