Israele, centinaia in piazza contro Netanyahu a processo: 'Dimettiti' (Di lunedì 8 febbraio 2021) centinaia di manifestanti si sono riuniti fuori dalla residenza ufficiale del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, chiedendo le sue dimissioni. I manifestanti sono scesi in piazza ogni ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 8 febbraio 2021)di manifestanti si sono riuniti fuori dalla residenza ufficiale del primo ministro israeliano Benjamin, chiedendo le sue dimissioni. I manifestanti sono scesi inogni ...

Centinaia di manifestanti si sono riuniti fuori dalla residenza ufficiale del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, chiedendo le sue dimissioni. I manifestanti sono scesi in piazza ogni ...

Israele, Netanyahu in Tribunale, il suo processo va avanti

... mentre centinaia di manifestanti fuori dall'edificio protestano contro il premier. Netanyahu si è ... "Non venite domani", ha detto sottolineando che Israele è alle prese con una nuova variante del ...

Premier, indagini su di me senza autorizzazione. Centinaia di manifestanti anti-premier fuori dal Tribunale (ANSA) ...

Coronavirus, Israele allenta il lockdown dopo cinque settimane

Le nuove misure decise dopo un lungo braccio di ferro tra Netanyahu e Gantz, in pieno clima da campagna elettorale in vista del voto del 23 marzo. Riprendono ...

Le nuove misure decise dopo un lungo braccio di ferro tra Netanyahu e Gantz, in pieno clima da campagna elettorale in vista del voto del 23 marzo. Riprendono ...