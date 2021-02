Il Tar conferma la multa a Sky per il pacchetto calcio (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sky multa calcio – Resta confermata la maximulta da 2,4 milioni di euro inflitta nel maggio 2019 dall’Agcom a Sky Italia per le rimodulazioni del pacchetto “Sky calcio” dopo l’assegnazione di alcuni dei diritti televisivi a Dazn. Lo ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sky– Restata la maxida 2,4 milioni di euro inflitta nel maggio 2019 dall’Agcom a Sky Italia per le rimodulazioni del“Sky” dopo l’assegnazione di alcuni dei diritti televisivi a Dazn. Lo ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto L'articolo

