Highlights Djokovic-Chardy | primo turno Australian Open 2021 VIDEO

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Ildeglidel match tra Novake Jeremy, valevole per ildeglidi tennis. Tutto molto facile per il numero uno del mondo che ha sconfitto agevolmente il transalpino sulla Rod Laver Arena: 6-1 6-3 6-2 lo score finale in un match davvero senza storia, al secondose la vedrà con l’americano Frances Tiafoe che ha battuto in tre set Stefano Travaglia. SportFace.

sportface2016 : #DjokovicChardy: il VIDEO degli HIGHLIGHTS #AustralianOpen #AO2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Djokovic

Sportface.it

...a Dubai batteva il connazionale Gasquet in 2 set prima di arrendersi in semifinale a Novak...- Gael Monfils - Emil Ruusuvuori ATP Cup L Italia pesca l Austria di Thiem e la Francia ...(1) vs J. Chardy Margaret Court Arena (ore 1:00) K. Flipkens vs V. Williams B. Pera vs A. ... punteggi aggiornati in tempo reale, video -, interviste e report di tutte le principali ...Djokovic-Chardy: il VIDEO degli HIGHLIGHTS del primo turno degli Australian Open 2021, vittoria agevole per il numero uno del mondo ...Ora c’è grande curiosità per la finale tutta italiana tra Sinner e Travaglia. Una finale storica visto che l’altoatesino dovrà vedersela con un altro azzurro ovvero Stefano Travaglia, alla sua prima f ...