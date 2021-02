Governo, Fusacchia: 'Per Draghi recuperare ritardo su scuola e preparare ripresa da settembre' (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 08 febbraio 2021 A Montecitorio il secondo giro di consultazioni per il presidente del Consiglio ... Leggi su leggo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 08 febbraio 2021 A Montecitorio il secondo giro di consultazioni per il presidente del Consiglio ...

Euro_comunica : Consultazioni: dichiarazioni Centro democratico e Italiani in Europa - TV7Benevento : Governo: Fusacchia, 'per Draghi recuperare ritardo su scuola e preparare ripresa settembre'... - JvJean1971 : RT @FusacchiA: Il contrasto alla pandemia si fa raccogliendo, gestendo e rendendo disponibili i #dati in maniera diversa rispetto a quanto… - Piersoft : RT @FusacchiA: Alle consultazioni con #Draghi abbiamo parlato di #scuola Ecco com’è andata ?? - FusacchiA : Alle consultazioni con #Draghi abbiamo parlato di #scuola Ecco com’è andata ?? -