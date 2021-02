Governo, Draghi illustra programma: al centro Pa, giustizia e progetto europeo (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Far uscire l’Italia dalla depressione psicologica ed economica”. Questo l’obiettivo di Mario Draghi che oggi a Montecitorio ha dato il via al secondo giro di consultazioni incontrando le componenti dei gruppi Misti di Camera e Senato e le Autonomie. Dalla scuola al fisco, passando per la riforma della giustizia e della burocrazia, Draghi ha illustrato ai partiti le linee principali del programma di Governo. “Il nostro appoggio continuerà anche in tempi difficili che evidentemente non mancheranno – ha commentato la leader di +Europa Emma Bonino dopo l’incontro con Draghi –. Aggiungo che il presidente incaricato Draghi ha fatto riferimento a tre riforme di fondo che sono quelle che ci chiede la Commissione europea : il fisco, la ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Far uscire l’Italia dalla depressione psicologica ed economica”. Questo l’obiettivo di Marioche oggi a Montecitorio ha dato il via al secondo giro di consultazioni incontrando le componenti dei gruppi Misti di Camera e Senato e le Autonomie. Dalla scuola al fisco, passando per la riforma dellae della burocrazia,hato ai partiti le linee principali deldi. “Il nostro appoggio continuerà anche in tempi difficili che evidentemente non mancheranno – ha commentato la leader di +Europa Emma Bonino dopo l’incontro con–. Aggiungo che il presidente incaricatoha fatto riferimento a tre riforme di fondo che sono quelle che ci chiede la Commissione europea : il fisco, la ...

