Genova | donna in monopattino muore travolta da un tir

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Incidente mortale nel centro diche ha coinvolto une un tir. La vittima è unadi 34 anni, che circolava a bordo dele, al momento dell’impatto, aveva appena accompagnato i figli a scuola. E’ possibile che il camionista non si fosse accorto della, che transitava sul mezzo elettrico sul bordo stradale. >> Omicidio di Faenza, Ilenia accoltellata in casa: si cercano tracce di una quinta persona Incidente in, la vittima aveva 34 anni La tragedia è avvenuta nel quartiere Marassi, questa mattina 8 febbraio. L’incidente mortale si è verificato verso le 9, all’incrocio tra via Fereggiano, via Monticelli e corso De Stefanisi. La vittima, unadi 34 anni, aveva poco prima lasciato i suoi ...