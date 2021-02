David Fincher | il suo spot della birra celebra la bionda più amata VIDEO

(Di lunedì 8 febbraio 2021)e Atticus Ross hanno realizzato un nuovoAnheuser-Busch per il Super Bowl prodotto dalla Wieden + Kennedy.e Atticus Ross, amici e collaboratori di vecchia data, hanno realizzato un nuovoAnheuser-Busch per il Super Bowl. L'agenzia pubblicitaria Wieden + Kennedy ha prodotto il progetto, incaricandodi dirigere lodi 90 secondi e affidando a Ross il compito di comporre l'affascinante musica orchestrale. Denominato "Facciamoci una", locomprende una serie di vignette commoventi e divertenti che mostrano alcune persone che si incontrano davanti a una. La Anheuser-Busch è stata per oltre un ...

Altre pubblicità dell'edizione 2021 includono uno spot di Bruce Springsteen per Jeep, una nuova collaborazione tra David Fincher e Atticus Ross e altri cameo legati alla musica. Una rara malattia ha ispirato David Fincher, il supervisore degli effetti visivi e il responsabile del trucco per il look di Brad Pitt da bambino. Una rarissima malattia chiamata progeria o Sindrome d ...