Covid: cala il numero di contagi, sono 7.970 casi, sempre alto quello dei morti, 307 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Rispetto ai dati di ieri il calo dei casi è evidente, anche se risente dell'effetto week end. Nelle ultime 24 ore sono stati 7.970 i test positivi al coronavirus registrati in Italia.

