Comune di Benevento, pubblicati 4 avvisi per assistenza anziani, disabili e figli con un genitore (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune di Benevento – capofila Ambito Territoriale B1 – rende noto che sono in corso di pubblicazione n. 4 avvisi pubblici rivolti a cittadini residenti sul territorio dell'Ambito Territoriale B1 (comprendente i Comuni di Apollosa, Arpaise, Benevento, Ceppaloni, San Leucio del Sannio) per la presentazione di istanze per usufruire dei seguenti servizi: – assistenza Domiciliare Socio Assistenziale agli anziani (S.A.D.), rivolto a cittadini anziani ultrasessantacinquenni con ridotta autosufficienza, che non necessitano di assistenza continuativa di tipo socio assistenziale (scadenza 23/02/2021); – assistenza Domiciliare Socio assistenziale ai disabili (S.A.D.D.I.S.), rivolto ai cittadini, con ...

