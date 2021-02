Calci e pugni, spaventosa rissa fuori dal bar: 20 persone coinvolte (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sarebbero almeno una ventina le persone coinvolte nella maxi - rissa che si è scatenata nel tardo pomeriggio di domenica a Cologne, in Via dello Zino, affacciata sulla Strada provinciale: poco prima ... Leggi su bresciatoday (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sarebbero almeno una ventina lenella maxi -che si è scatenata nel tardo pomeriggio di domenica a Cologne, in Via dello Zino, affacciata sulla Strada provinciale: poco prima ...

Calci e pugni, spaventosa rissa fuori dal bar: 20 persone coinvolte

Sarebbero almeno una ventina le persone coinvolte nella maxi - rissa che si è scatenata nel tardo pomeriggio di domenica a Cologne, in Via dello Zino, affacciata sulla Strada provinciale: poco prima ...

Ha colpito la moglie incinta, davanti al figlio minorenne, con una testata al volto e calci all'addome, al culmine dell'ennesimo episodio violento nei confronti della consorte. Protagonista della vice ...

Ha colpito la moglie incinta, davanti al figlio minorenne, con una testata al volto e calci all'addome, al culmine dell'ennesimo episodio violento nei confronti della consorte. (ANSA) ...

