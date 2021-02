Australian Open 2021, Jannik Sinner sfortunato: da un calendario assurdo ad un sorteggio non benevolo (Di lunedì 8 febbraio 2021) C’è una forte componente di sfortuna nello spiegare la sconfitta odierna di Jannik Sinner nel primo turno degli Australian Open 2021. La buona sorte non è stata certamente a guardare dalla parte dell’altoatesino in questi ultimi giorni, con una serie di eventi negativi che giustificano certamente il ko con Denis Shapovalov dopo quattro ore e cinque set di splendida battaglia. Sinner ha pagato a carissimo prezzo le fatiche accumulate nell’ATP 250 disputato proprio a ridosso dello Slam Australiano. Jannik è arrivato fino in fondo, riuscendo a conquistare anche il secondo titolo della carriera, ma pregiudicando con ogni probabilità il match di oggi. Resta comunque che Sinner ha fatto benissimo a non autoeliminarsi dall’ATP Melbourne 1 e ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) C’è una forte componente di sfortuna nello spiegare la sconfitta odierna dinel primo turno degli. La buona sorte non è stata certamente a guardare dalla parte dell’altoatesino in questi ultimi giorni, con una serie di eventi negativi che giustificano certamente il ko con Denis Shapovalov dopo quattro ore e cinque set di splendida battaglia.ha pagato a carissimo prezzo le fatiche accumulate nell’ATP 250 disputato proprio a ridosso dello Slamo.è arrivato fino in fondo, riuscendo a conquistare anche il secondo titolo della carriera, ma pregiudicando con ogni probabilità il match di oggi. Resta comunque cheha fatto benissimo a non autoeliminarsi dall’ATP Melbourne 1 e ...

