ATTENZIONE alla FINTA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO : “Circolare 28/01/2021, informazione aiuti per le ditte” (Di lunedì 8 febbraio 2021) ATTENZIONE alla FINTA Circolare del MINISTERO DELLO SVILUPPO con oggetto “Circolare 28/01/2021 , informazione aiuti per le ditte”. Va cestinata e non va aperto assolutamente il file zip allegato che contiene un malware. Ecco il testo della frode : Il MINISTERO DELLO SVILUPPO Economico, dipartimento per lo SVILUPPO e la coesione economica, direzione generale per l’incentivazione delle attivita imprenditoriali, Dispone: La presente Circolare dispensa chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai termini, alla ... Leggi su analisideirischinformatici (Di lunedì 8 febbraio 2021)delcon oggetto “28/01/per le”. Va cestinata e non va aperto assolutamente il file zip allegato che contiene un malware. Ecco il testo della frode : IlEconomico, dipartimento per loe la coesione economica, direzione generale per l’incentivazione delle attivita imprenditoriali, Dispone: La presentedispensa chiarimenti in meritotipologia, alle condizioni, ai termini,...

