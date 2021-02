Anticipazioni Una Vita puntata lunedì 8 febbraio 2021

Leggi su anticipazioni

– Susana decide di fidanzarsi con Armando: Susana decide di concedere la sua mano ad Armando nella speranza di riscattare le tue disavventure del passato. Così inizia a pensare in grande, sognando ad occhi aperti. Ovviamente vedremo Rosina, al settimo cielo, dato che è stata proprio lei a spingere i due l'uno nelle braccia dell'altra. A tal proposito vedremo Susana quasi rinascere e molti noteranno il suo cambiamento. C'è però qualcosa che lascia ancora Susanna perplessa e riguarda l'atteggiamento di Armando circa la sua insistenza nel volerla sposare a tutti i costi, ma lei vuole solo essere corteggiata in maniera discreta in modo da non far circolare troppi pettegolezzi nei suoi confronti.