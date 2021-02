Anche il famoso manager querela Alda D’Eusanio: le accuse su Mia Martini e la decisione di Adriano Aragozzini (Di lunedì 8 febbraio 2021) Era entrata lo scorso 29 gennaio come ultima cartuccia del Grande Fratello Vip per rianimare le dinamiche del programma, che si accinge a terminare (la finale è prevista per il 1° marzo), ed è stata espulsa nemmeno 10 giorni dopo. Possiamo dire con certezza che il percorso di Alda D’Eusanio all’interno della Casa più spiata d’Italia non è stato brillante. Prima le dichiarazioni su Maria De Filippi, poi l’uscita infelice sul fratello di Dayane Mello, infine le pesanti accuse nei confronti di Paolo Carta, compagno di Laura Pausini nonché padre di Paola, nata esattamente 8 anni fa dal loro amore. Adesso Anche il famoso manager Adriano Aragozzini si scaglia contro Alda D’Eusanio, dopo che quest’ultima aveva detto: “Mia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Era entrata lo scorso 29 gennaio come ultima cartuccia del Grande Fratello Vip per rianimare le dinamiche del programma, che si accinge a terminare (la finale è prevista per il 1° marzo), ed è stata espulsa nemmeno 10 giorni dopo. Possiamo dire con certezza che il percorso diall’interno della Casa più spiata d’Italia non è stato brillante. Prima le dichiarazioni su Maria De Filippi, poi l’uscita infelice sul fratello di Dayane Mello, infine le pesantinei confronti di Paolo Carta, compagno di Laura Pausini nonché padre di Paola, nata esattamente 8 anni fa dal loro amore. Adessoilsi scaglia contro, dopo che quest’ultima aveva detto: “Mia ...

