Ziliani: Caro Adl, non sarebbe il caso di dire basta ai torti arbitrali contro il Napoli? (Di domenica 7 febbraio 2021) Paolo Ziliani torna sul rigore non concesso ieri al Napoli per l’intervento di Scamacca su Mario Rui, nella partita contro il Genoa. Si rivolge direttamente al presidente del club, Aurelio De Laurentiis formulando una domanda: non è il caso di dire basta ai continui torti arbitrali perpetrati dagli arbitri? Caro De Laurentiis presidente della @sscNapoli, premesso che il momento no del #Napoli è responsabilità di tutti, società, allenatore e giocatori, non sarebbe il caso di dire basta ai continui torti (ultimo caso: il rigore non dato ieri a #MarioRui) patiti per mano degli ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 7 febbraio 2021) Paolotorna sul rigore non concesso ieri alper l’intervento di Scamacca su Mario Rui, nella partitail Genoa. Si rivolgettamente al presidente del club, Aurelio De Laurentiis formulando una domanda: non è ildiai continuiperpetrati dagli arbitri?De Laurentiis presidente della @ssc, premesso che il momento no del #è responsabilità di tutti, società, allenatore e giocatori, nonildiai continui(ultimo: il rigore non dato ieri a #MarioRui) patiti per mano degli ...

napolista : Ziliani: Caro Adl, non sarebbe il caso di dire basta ai torti arbitrali contro il Napoli? Su Twitter torna sul pena… - Angelo41030307 : @ZZiliani Il var caro Ziliani visto che non sai niente di calcio.. non può intervenire perché l'arbitro ha valutato… - Angelo41030307 : @ZZiliani Ma da quando sei diventato tifoso del Napoli? Caro Ziliani ???? - dzgobbo : @ZZiliani Caro Ziliani, in fondo ti ammiro, Machiavelli docet. Usi mezzi tutti tuoi (scadere financo nel ridicolo f… - LIVEJAHEAD : RT @Vink901: Caro #Ziliani, puoi stare tranquillo. Tua moglie non scherzava con #Montero. -