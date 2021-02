Vaccino, AstraZeneca: “Efficacia limitata con variante sudafricana” (Di domenica 7 febbraio 2021) Vaccino Covid, secondo i primi studi e test effettuati da AstraZeneca, il suo farmaco ha Efficacia limitata contro la variante sudafricana Continua a preoccupare il Covid, soprattutto per via delle varianti emerse nelle ultime settimane. A ormai 2 mesi dall’introduzione dei primi vaccini sul mercato, si sta cercando di capire quanto questi possano essere efficaci L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 7 febbraio 2021)Covid, secondo i primi studi e test effettuati da, il suo farmaco hacontro laContinua a preoccupare il Covid, soprattutto per via delle varianti emerse nelle ultime settimane. A ormai 2 mesi dall’introduzione dei primi vaccini sul mercato, si sta cercando di capire quanto questi possano essere efficaci L'articolo proviene da Inews.it.

