Trascurare la questione ambientale oggi è impensabile | è tempo di aria pulita

(Di domenica 7 febbraio 2021) Matteo Renzi ha fatto fuori Conte e l’esperienza “giallorossa” con un oggettivo sgambetto che ha partorito Mario Draghi. Non siamo certo noi a perderin retroscena, recriminazioni ed invettive. Noi ci aspettiamo soluzioni da lì, chiunque ci sarà dovrà passare, perché i nomi cambiano ma i disastri ambientali e la necessità di una nuova governance diventano di giorno in giorno più urgenti. A maggior ragione dopo l’audizione avuta il 2 febbraio con la Commissione Ambiente e Territorio della Camera diventa necessario verificare le priorità di investimento degli oltre 210 miliardi del Pnrr che non possono non andare a finanziare progetti di riconversione ecologica dell’economia e di green new deal. Vedremo se Draghi accetterà l’invito dello “sfascista” Renzi ad azzerare il Recovery Plan dell’ex Governo riaprendo le porte all’offensiva stoppata dell’industria sporca ...