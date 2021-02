Traffico Roma del 07-02-2021 ore 13 | 30

(Di domenica 7 febbraio 2021) LuceverdeBuongiorno e buona domenica dalla redazioneregolare come per tutta la mattinata sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano dellaTeramo disagio anche sull’intero tratto della tangenziale est Maggiore prudenza sulla diramazioneSud a causa di un incidente vicino allo svincolo di Monte Porzio Catone un incidente che tra l’altro ha comportato la chiusura della rampa in entrata verso il Gra è l’uscita per chi è diretto verso laNapoli acittà prestare attenzione su via Nomentana sempre per un incidente nelle vicinanze all’incrocio con viale Regina Margherita più Disagi con l’aumento delma maggiormente per i lavori in corso su via Pisana in zona Somaini dove si transita tramite riduzione di carreggiata in via di ...

virginiaraggi : Ancora pochi giorni e il cantiere di via IV Novembre, una delle strade più percorse del centro di Roma, sarà comple… - poliziadistato : #2febbraio In corso operazioni antidroga a Lecce, Roma e Rovigo coordinate da Direzione Centrale Anticrimine. Arres… - MassimoChiaram7 : RT @LuceverdeRoma: ??[AGG] #Roma #incidente - Diramazione Sud ?? Traffico BLOCCATO tra Monteporzio Catone e Roma sud > GRA #luceverde #Laz… - LuceverdeRoma : ??[AGG] #Roma #incidente - Diramazione Sud ?? Traffico BLOCCATO tra Monteporzio Catone e Roma sud > GRA #luceverde… - CCISS_Ministero : A1 Diramazione Roma Sud fine traffico bloccato causa incidente tra Svincolo Monteporzio (Km 9,9) e A1 Barriera Di… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

RomaDailyNews

LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazioneregolare come per tutta la mattinata sul grande raccordo anulare sulle tra turbano dellaTeramo nessun disagio anche sull'intero della ...... dopo il deludente rinvio di ieri con una mail pervenuta a sindacati e lavoratori daintorno ...on 6 Novembre 2019 5 Novembre 2019 Author Redazione "Siamo soddisfatti dell'andamento del...È ripartita la movida come se niente fosse, in tantissimi non hanno rinunciata a una "vasca" in centro per festeggiare il primo sabato a Roma tornata in zona gialla.Rapidamente si sono quindi formate lunghe code e rallentamenti su via del Mare, via Ostiense e via Cristoforo Colombo. Solo verso le 20 con la riapertura di via del Mare, via Ostiense e viale dei Roma ...