Sofia Calesso di Temptation Island contro Alessia Marcuzzi | “Difficilmente mi zittiscono e neanche lei ci è riuscita” FOTO

(Di domenica 7 febbraio 2021) Le pesanti accuse diNiente da fare,continua ad avere il dente avvelenatola conduttrice died un’ex partecipante. Da giorni c’è un acceso botta e risposta fraed. Secondo la giovane la conduttrice romana è di aver raccomandato Carlotta Dell’Isola alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. “Carlotta conoscevaancor prima del reality tramite l’ex fidanzato Facchinetti. Addirittura Carlotta dovrebbe far parte proprio della sua agenzia. Sono contenta per lei se avrà successo, anzi nei suoi confronti non ho assolutamente nulla. Ma mi da fastidio che ad alcuni vengano ...

infoitcultura : Sofia Calesso | ex protagonista di Temptation Island | risponde ad Alessia Marcuzzi | “nessuno può zittirmi” - infoitcultura : Sofia Calesso risponde ad Alessia Marcuzzi: “Nessuno può zittirmi” - Tita82734122 : RT @GF_diretta: #GrandeFratelloVip #GFVIP, Sofia Calesso fa una rivelazione shock su Carlotta Dell'Isola 'Carlotta Dell'Isola in Finale p… - GF_diretta : #GrandeFratelloVip #GFVIP, Sofia Calesso fa una rivelazione shock su Carlotta Dell'Isola 'Carlotta Dell'Isola in… -

Ultime Notizie dalla rete : Sofia Calesso

Spread the love Continua la querelle traed Alessia Marcuzzi su un tema da sempre molto caldo nei programmi televisivi: la raccomandazione, e più precisamente la presunta raccomandazione di Carlotta Dell'Isola per il Grande ...è finita in un tunnel in cui adesso continuerà a rimanere per un po', almeno fino a che l'ordine delle cose non sarà ristabilito, almeno secondo quanto lei stessa pensa e dice. Tutto è ...E ancora: “Ho dato a Carlotta della raccomandata perché c’è un contratto che non è ancora scaduto e siccome a noi che abbiamo . StraNotizie : Ex di Temptation Island contro Alessia Marcuzzi: “Difficil ...Sul suo profilo social Sofia Calesso si è lasciata ad andare ad un lungo sfogo verso chi ci prova con il suo fidanzato Alessandro Medici o chi le ...