Si danno appuntamento e si affrontano con mazze, bastoni e catene: paura a Reggio Calabria (Di domenica 7 febbraio 2021) Si sono dati appuntamento a Campo Calabro, a pochi chilometri da Reggio Calabria, per darsele di santa ragione. E ha preso il via una vergognosa maxirissa. L’ha reso noto una nota dell’ufficio del sindaco pubblicata su fb. «Piazza Martiri di Nassiriya e le vie circostanti sono state testimoni e teatro di un inqualificabile atto di violenza collettiva». Da un primo rapporto della Polizia Locale, circa 40 fra ragazzi e ragazze, molti dei quali minorenni hanno dato vita a uno scontro collettivo in piena regola armati di mazze, bastoni, catene, protetti persino da caschi. Molti sono arrivati a bordo di scooter e microcar parcheggiati nelle immediate adiacenze della piazza e nelle vie attigue, provenienti dai centri vicini. E fra questi alcuni residenti a Campo ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 7 febbraio 2021) Si sono datia Campo Calabro, a pochi chilometri da, per darsele di santa ragione. E ha preso il via una vergognosa maxirissa. L’ha reso noto una nota dell’ufficio del sindaco pubblicata su fb. «Piazza Martiri di Nassiriya e le vie circostanti sono state testimoni e teatro di un inqualificabile atto di violenza collettiva». Da un primo rapporto della Polizia Locale, circa 40 fra ragazzi e ragazze, molti dei quali minorenni hanno dato vita a uno scontro collettivo in piena regola armati di, protetti persino da caschi. Molti sono arrivati a bordo di scooter e microcar parcheggiati nelle immediate adiacenze della piazza e nelle vie attigue, provenienti dai centri vicini. E fra questi alcuni residenti a Campo ...

