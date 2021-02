Seriate | auto in testacoda lungo la superstrada | ferita una donna

(Di domenica 7 febbraio 2021) Unadi 49 anni è rimastain modo non grave in seguito a un incidente che si è verificato intorno alle 14 di domenica (7 febbraio)l’asse interurbano, nel territorio di, non lontano dall’Areoclub Taramelli. La dinamica esatta del sinistro è ancora al vaglio degli agenti della polizia stradale, intervenuti sul posto per i rilievi di legge. Secondo le prime informazioni l’sulla quale viaggiava la, sarebbe finita inal centro della carreggiata, forse anche a causa del fondo stradale reso scivoloso dalla pioggia. Per i soccorsi sono intervenuti un’ambulanza e un’medica. La 49enne è stata trasportata alle Cliniche Gavazzeni di Bergamo. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Nella zona si sono formate ...

