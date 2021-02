Scuole sannite “ostaggio” del coronavirus | altri due comuni prendono provvedimenti

Leggi su anteprima24

(Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Dopo Durazzano,duesanniti devono interrompere l’attività didattica in presenza a causa di situazioni di positività che toccano alcune classe di istituti locali. Si tratta di Pesco Sannita e Telese Terme, stesso destino ma due soluzioni diverse. Per quanto riguarda il primo comune, l’annuncio è stato dato direttamente dal primo cittadino, Antonio Michele ed è il seguente: “In conseguenza della positività al Covid 19 di un genitore di due alunni che frequentano le classi 2^ e 3^ della scuola primaria di Pesco Sannita ho disposto la sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza solo per le due classi interessate in attesa dell’esito dei tamponi dei due alunni. Si fa rilevare che il protocollo in merito NON prevede la sospensione delle attività. A scopo precauzionale e di massima prudenza ...