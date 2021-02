Sci alpino, Marta Bassino: “Sto bene e sono tranquilla. Penso di poter fare bene anche in combinata” (Di domenica 7 febbraio 2021) Marta Bassino è senza ombra di dubbio una delle atlete più attese ai Mondiali di Cortina 2021. L’azzurra, dominatrice in gigante, punta a far bene anche in combinata potendo contare sul superG nel quale è sempre stata competitiva e difendendosi tra i pali stretti. La sua crescita in slalom negli ultimi anni è stata evidente e questa la rende una delle papabili al podio iridato. La 24enne piemontese è stata in collegamento nel corso della cerimonia di apertura del Mondiali di Cortina, nella quale ha parlato delle sue ambizioni nella rassegna iridata: “sono tranquilla e sto bene, domani partendo con lo slalom, sperando che il meteo ce lo permetta, cambieranno alcune cose ma Penso di ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021)è senza ombra di dubbio una delle atlete più attese ai Mondiali di Cortina 2021. L’azzurra, dominatrice in gigante, punta a farinpotendo contare sul superG nel quale è sempre stata competitiva e difendendosi tra i pali stretti. La sua crescita in slalom negli ultimi anni è stata evidente e questa la rende una delle papabili al podio iridato. La 24enne piemontese è stata in collegamento nel corso della cerimonia di apertura del Mondiali di Cortina, nella quale ha parlato delle sue ambizioni nella rassegna iridata: “e sto, domani partendo con lo slalom, sperando che il meteo ce lo permetta, cambieranno alcune cose madi ...

