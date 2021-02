Sci alpino, Federica Brignone: “Negli ultimi anni ho fatto bene in combinata. Sto sciando bene in slalom” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Federica Brignone pronta per l’esordio ai Mondiali di Cortina 2021. Domani la valdostana sarà in pista per la combinata, prova nella quale parte tra le favorite. L’azzurra detentrice della Sfera di Cristallo, infatti, ha trionfato nelle ultime quattro combinate disputate. Nel corso della cerimonia d’apertura della manifestazione iridata Brignone ha parlato delle sue aspettative per la gara di combinata alpina: “Sto sciando abbastanza bene in slalom, ma devi mettere in pista il tuo miglior sci nel giorno giusto e tutto deve funzionare per ottenere un buon risultato. E’ vero, ho fatto bene in questa specialità Negli ultimi anni, ma il ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021)pronta per l’esordio ai Mondiali di Cortina 2021. Domani la valdostana sarà in pista per la, prova nella quale parte tra le favorite. L’azzurra detentrice della Sfera di Cristallo, infatti, ha trionfato nelle ultime quattro combinate disputate. Nel corso della cerimonia d’apertura della manifestazione iridataha parlato delle sue aspettative per la gara dialpina: “Stoabbastanzain, ma devi mettere in pista il tuo miglior sci nel giorno giusto e tutto deve funzionare per ottenere un buon risultato. E’ vero, hoin questa specialità, ma il ...

