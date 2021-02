Mondiali Cortina 2021, cambia il programma della combinata femminile. Oggi la cerimonia d'apertura (Di domenica 7 febbraio 2021) La FIS, a causa delle attuali condizioni meteo, ha deciso di invertire le manches della supercombinata femminile che apre domani i Mondiali 2021 di sci a Cortina d'Ampezzo: alle ore 11 lo slalom, alle ... Leggi su leggo (Di domenica 7 febbraio 2021) La FIS, a causa delle attuali condizioni meteo, ha deciso di invertire le manchessuperche apre domani idi sci ad'Ampezzo: alle ore 11 lo slalom, alle ...

zaiapresidente : ?????? MONDIALI DI SCI A CORTINA: QUASI 100 MILIONI DI INVESTIMENTI! ?????? È ufficialmente partito il conto alla… - TgrVeneto : #Cortina2021 A poche ore dalla cerimonia di apertura dei Mondiali di sci alpino, una fitta nevicata rende Cortina d… - poliziadistato : Le Dolomiti saranno le grandi protagoniste in questi giorni con Mondiali #scialpino a Cortina D'Ampezzo 8-21 febbra… - Gazzetta_it : #Benetton: “I Mondiali hanno dato una scossa a Cortina” @Cortina2021 - BreakingItalyNe : RT @emergenzavvf: Cortina 2021, al via i Mondiali di sci alpino: pronto intervento per il servizio di soccorso tecnico urgente garantito da… -