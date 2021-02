Milan-Crotone | programma e telecronisti Sky Sport Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 7 febbraio 2021) Ile isu Skydi, match valido per la ventunesima giornata di. Testa-coda quello che va in scena al Meazza: la capolista sfida l’ultima in classifica con l’obiettivo di portare a casa tre punti che sembrano agevoli. Calcio d’inizio fissato alle ore 15 di domenica 7 febbraio: chi riuscirà ad avere la meglio?sarà visibile su SkyA con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Massimo Ambrosini.Face.